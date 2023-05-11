إسدال الستار على قضية تسبب سائق في مصرع وإصابة اثنين ببورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين: عمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة، حضوريًا بمعاقبة مدُان بقيادة السيارة تحت تأثير المخدر مما نتج عنه مصرع شخص وإصابة آخر بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة 10 الاف جنيه، وألزمته بأن يؤدي للمدعين بالحق المدني ورثة المتوفي علي راشد اسماعيل خلف 500 ألف جنيهًا، و200 ألف جنيهًا للمدعي بالحق المدني محمد السيد حمدي عكاشة.

وتضمنت حيثيات الحكم في القضية رقم 155 جنايات الشرق، والمقيدة برقم 27 لسنة 2023 كلي بورسعيد، أن المتهم "أ.غ.ع" كان واقعًا تحت تاثير جوهرا مخدرا للحشيش واصطدم بجانب سيارته الأيسر بسيارة حال وقوفها بالجانب الأيمن للطريق، مما تسبب من شدة الصدمة في تحريكها من مكان وقوفها واندفاعها بعنف لترطتم بالمجني عليهما المتوقفين مصادفة على الرصيف، ونتج عن ذلك الخطأ وفاة المجني عليه: علي راشد اسماعيل خلف، وإصابة المجني عليه محمد السيد حمدي عكاشة، وكان ذلك ناشئا عن اهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح.

وتضمنت الأسباب، تأكيد شهود العيان صحة ما جاء في الواقعة، وشهادة رئيس مباحث قسم شرطه الشرق أنه باجراء تحرياته السرية حول الواقعة توصل لقيام المتهم بقيادة المركبة تحت تاثير مخدر الحشيش، والسير بسرعة جنونية، مما أدي للتصادم بسياره الشاهد الأول وإصابة المجني عليهما والتي أدت لوفاة أحدهما.