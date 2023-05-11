التصديري للصناعات الهندسية يستعرض خدماته مع جمعية رجال أعمال إسكندرية

شاركت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية في لقاء مشترك مع لجنة الصناعة والمناطق الصناعية ولجنة التصدير ولجنة الاستثمار والتمويل في جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية للحديث عن الخدمات التي يقدمها المجلس.

وأشار المجلس التصديري في بيان له اليوم، أن اللقاء استعرض الخدمات المختلفة التي يتيحها المجلس التصديري ومنها دعم الشركات المصرية للتصدير ومنح التدريب اللازم للشركات للتصدير بجانب مساعدة المصدرين في الاشتراك بالمعارض الخارجية .

وحضر اللقاء المهندس محمد هنو رئيس مجلس إدارة رجال أعمال الإسكندرية والمهندس مجدي الصيصا رئيس لجنة الصناعة و المهندس مصطفى هيكل رئيس لجنة التصدير والدكتور خالد حافظ رئيس لجنة الاستثمار والتمويل.

وتوجهت مي حملي المدير التنفيذي للمجلس التصديري بالشكر لجمعية رجال الأعمال في الاسكندرية على اللقاء المشترك والذي شهد مشاركة موسعة من أعضاء الجمعية والشركات الهندسية المختلفة.

وأشارت المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية إلي أن الهدف من اللقاء تعريف المجتمع السكندري والشركات الهندسية هناك بالخدمات المختلفة التي يقدمها المجلس.