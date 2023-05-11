قطار يدهس شابا مجهول الهوية في العياط

لقي أحد الأشخاص لا يحمل أوراق تدل على هويته مصرعه دهسا أسفل عجلات القطار بمحطة ميت القائد بدائرة مركز شرطة العياط جنوب محافظة الجيزة.

تلقى الرائد أحمد عبدالفتاح الملطاوي رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها مصرع شخص صدمه قطار بمحطة ميت القائد بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة أحد الأشخاص لا يحمل أوراق تدل على هويته عبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة صدمه القطار جري نقل الجثة إلي ثلاجة مستشفي العياط المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.