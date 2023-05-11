ads
الخميس 11 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

قطار يدهس شابا مجهول الهوية في العياط

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لقي أحد الأشخاص لا يحمل أوراق تدل على هويته مصرعه دهسا أسفل عجلات القطار بمحطة ميت القائد بدائرة مركز شرطة العياط جنوب محافظة الجيزة.

تلقى الرائد أحمد عبدالفتاح الملطاوي رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها مصرع شخص صدمه قطار بمحطة ميت القائد بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة أحد الأشخاص لا يحمل أوراق تدل على هويته عبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة صدمه القطار جري نقل الجثة إلي ثلاجة مستشفي العياط المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

اسفل عجلات القطار بمديرية أمن الجيزة قطار يدهس شاب مجهول الهوية محافظة الجيزة مستشفي العياط مركز شرطة العياط مديرية امن الجيزة مستشفى العياط المركزي مصرع شخص