التجارة الداخلية: وضع اللمسات النهائية لمدينة الذهب على مساحة 100 فدان

كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن أن الدولة وضعت اللمسات النهائية لمدينة الذهب والتي ستقام علي مساحة 100 فدان.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي أنها سوف تقام علي عدة مراحل في العاصمة الإدارية الجديدة حيث تضم المرحلة الأولى نحو 60 فدان، مشيرا إلي أنه لم يتم نقل للصاغة القديمة ومن يريد من المشاركة بالمدينة متاح له التقديم .

وأضاف عشماوي أن المدينة تتضمن متحف للذهب ومدرسة لتعليم الذهب، ومتاجر جملة ونصف جملة، بجانب متحف الذهب، وأماكن إقامة للعاملين بالمدينة، حيث ستكون المدينة الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط .

أكد عشماوي أن إعلان أسعار الذهب على البورصة المصرية لأسعار الذهب، ليس له علاقة من قريب او بعيد بأسعار استرشادية أو جبرية للذهب.

وأوضح عشماوي أن ما يتم الإعلان عنه من أسعار الذهب هي أسعار تمت على الواقع لسلع تم تداولها بيعا وشراء

وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار يرجع إلى ثبات المعروض مع زيادة في الطلب، ولجوء المواطنين للذهب كملاذ آمن للاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، منوها إلى أنه يوجد زيادة بنحو 60 إلى 70% زيادة في الطلب على السبائك والجنيهات الذهبية خلال الفترة الماضية.

وأوضح عشماوي أن قرار مجلس الوزراء بإعفاء واردات الذهب دون التقيد بكميات معينة من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى عدا القيمة المضافة لمدة 6 شهور سيساهم في زيادة المعروض من خام الذهب في الأسواق المصرية وسيحدث توازن سعري خاصة انه جاء في توقيت مهم يتزامن مع موسم العطلات والأجازات والذي يشهد عودة كثير من المصريين من الخارج مؤكدا أن ضريبة القيمة المضافة ستكون على المشغولات وليس الجنيهات والسبائك.