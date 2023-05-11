لأول مرة.. أحمد سعد ومحمد فؤاد في حفل غنائي بالسعودية 

يستعد الفنان أحمد سعد لإحياء حفلا غنائي يجمعه بالفنان محمد فؤاد لأول مرة في المملكة العربية السعودية يوم ٢٥ من مايو الجاري.



ومن المقرر أن يقدم أحمد سعد باقة مختلفة من أغانيه من بينها أخر أغنياته فوق واتعلم التي كتب كلماتها المستشار تركي أل شيخ وتم طرحها منذ أيام قليلة وأغنية وسع وسع و إيه اليوم الحلو ده وعليكي عيون.

وأيضا يقدم فؤاد مجموعة كبيرة من أبرز أغانيه مثل أنا لو حبيبك، وطمني عليك، وأغنية حبيبي يا، وساعات بشتاق، والحب الحقيقي، فاكرك يا ناسيني، وأغنية خدني الحنين، وماتيجي نعمل كده، أحكيلك، وأغنية هنساك.

الحفل سيقام على مسرح بنش مارك بطريق الملك عبد العزيز.