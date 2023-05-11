حرائق تلتهم سيارة ملاكي ومحل وكشك بأكتوبر والهرم وأوسيم

التهمت حرائق سيارة ملاكي ومحل وكشك بمناطق أكتوبر والهرم وأوسيم، دون وقوع اصابات.



تعود البداية بتلقي أجهزة الأمن بالجيزة بلاغا باشتعال النيران بسيارة ملاكي بمنطقة ال800 فدان باكتوبر ، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وجري فرض كردون أمني لمحاصرة النيران النيران امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

كما ورد بلاغ من شرطة نجدة الجيزة يفيد نشوب حريق بمحل بمنطقة الهرم وتم إبلاغ الطوارئ ( غاز – كهرباء ) والحماية المدنية وتم الإخماد ولا يوجد إصابات .

وفى شارع مجلس المدينة بأوسيم التهم حريق هائل كشك دون وقوع إصابات، وتم اتخاذ الاجراءات اقلانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدا.