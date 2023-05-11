زيلينسكي: ما زلنا بحاجة إلى الوقت لشن هجوم مضاد على القوات الروسية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن البلاد بحاجة إلى مزيد من الوقت للاستعداد لهجوم مضاد علي القوات الروسية في الربيع، مضيفا: "يمكننا المضي قدما وتحقيق النجاح. لكننا سنخسر الكثير من الناس. أعتقد أن هذا غير مقبول. لذلك نحن بحاجة إلى الانتظار. ما زلنا بحاجة إلى مزيد من الوقت،" بحسب ما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية الخميس.

وأوضح زيلينسكي إن الجيش لديه ألوية قتالية جاهزة، لكنها لا تزال تفتقر إلى المركبات المدرعة التي وعدت حلفاء أوكرانيا بتسليمها، والتي تصل بالفعل لكن ببطء.

وشدد على أن أوكرانيا ليست مستعدة للتنازل عن أي منطقة من أجل السلام، قائلا: "لا يمكن الضغط على أوكرانيا لاستسلام الأراضي. لماذا يجب على أي دولة في العالم أن تمنح الرئيس الروسي أراضيها ؟ "

ونفى زيلينسكي مرة أخرى أي مسؤولية أوكرانية عن الهجوم بالطائرة بدون طيار (مسيرة) علي الكرملين، قائلا: “إنهم يبحثون باستمرار عن شيء يبدو وكأنه مبرر، من أجل القول أنت تفعل هذا بنا، لذلك نفعل ذلك بك،” متابعا: "لكنهم لم ينجحوا. حتى بالنسبة لجمهورهم المحلي، لم ينجح الأمر." واتهمت روسيا واشنطن وكييف بتدبير الهجوم الذي وصفته بأنه محاولة لاغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ولم يكن بوتين في الكرملين في ذلك الوقت، ولم تحدث إصابات بسبب الهجوم.

بينما أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن العديد من كبار المسؤولين الغربيين أن بريطانيا زودت أوكرانيا بالعديد من صواريخ كروز بعيدة المدى. وقالت إن بريطانيا تلقت تأكيدات من الحكومة الأوكرانية بأن هذه الصواريخ ستستخدم فقط داخل الأراضي ذات السيادة الأوكرانية وليس داخل روسيا.

فيما قال قائد عسكري أوكراني إن القوات الروسية في بخموت تم إجبارها علي التراجع لمسافة تصل إلى 2 كيلومترات في بعض المناطق، بعد هجمات أوكرانية مضادة. وأدلى الجنرال أولكسندر سيرسكي، الذي يرأس القوات البرية الأوكرانية، بهذه التصريحات عبر حسابه على "تلجرام"، حيث أضاف: "في بعض مناطق الجبهة، لم يستطع العدو مقاومة هجوم المدافعين الأوكرانيين وتراجع إلى مسافة تصل إلى كيلومترين."

في حين، نقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، قوله إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا "صعبة للغاية" لكن تم تحقيق أهداف معينة.

وأضاف أن روسيا نجحت في إلحاق أضرار جسيمة بالآلة العسكرية الأوكرانية.

وفي سياق اخر، كرر رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيكي، الخميس، أنه سمع عن وجود جسم عسكري عثر عليه في غابة بولندية لأول مرة في أبريل.

وذكرت وسائل إعلام بولندية، أن الجسم الذي عثر عليه في الغابة كان صاروخا KH-55 روسيا كان من الممكن أن يكون سقط هناك في ديسمبر، حسبما ذكرت "رويترز".

بينما زعم حاكم بيلجورود فياتشيسلاف جلادكوف، أن سبع مستوطنات في المنطقة الروسية أصبحت بدون كهرباء بعد القصف الأوكراني على الحدود.

فيما زعم بافلو كيريلينكو، حاكم دونيتسك الأوكراني، أنه في الساعات 24 الماضية قتل الروس ثلاثة من سكان منطقة دونيتسك، وأصابوا اثنين آخرين.