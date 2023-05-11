3 مصابين في انقلاب دراجتين ناريتين بمنطقتي الواحات البحرية والعياط

أصيب 3 أشخاص في حادث إنقلاب دراجتين ناريتين بمنطقتى الواحات البحرية والعياط.



البداية بتلقى أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق الدائري الاوسطي بالقرب من الواحات البحرية ، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير دراجة نارية توك توك اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره وانقلاب الموتوسيكل ونتج عن الحادث إصابة شخصين جري نقلهم إلي مستشفي أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وفى العياط تسبب انقلاب موتوسيكل فى إصابة شاب تم نقله إلى مستشفي العياط المركزي ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.