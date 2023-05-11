عميد طب الزقازيق يشيد بدعم الرئيس للمشروعات الصحية في ظل الجمهورية الجديدة

أشاد الدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب البشري بجامعة الزقازيق، بجهود ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ورعايته الشخصية للمشروعات الصحية بمصر في ظل الجمهورية الجديدة.

وتفقد الدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب البشري بجامعة الزقازيق اليوم الخميس القطاعات المختلفة بمستشفى الطواريء الجديدة بجامعة الزقازيق وتابع عناني أقسام الاستقبال والعمليات وغرف الإقامة للوقوف على آخر التشطيبات بالمستشفى.

وأشاد عميد طب الزقازيق الدكتور أحمد عناني، بدور الدولة والقيادة السياسية نحو الدعم الكبير للمنشآت الصحية بمصر، موجها التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي على رعايته الشخصية للمشروعات الصحية بمصر في ظل الجمهورية الجديدة.

وتضم مستشفى الطوارىء ٣٠٠ سرير إقامة و٩٠ سرير عناية مركزة و١٢ غرفة عمليات وجناح كامل لزراعة الأعضاء والنخاع ويعتبر ضمن الصروح الطبية القومية والذى تكلف حتى الآن ما يقرب من مليار و٢٠٠ مليون جنيه.

ومن المنتظر الانتهاء من تشطيب المستشفى قريبا لأفتتاحه وجارى العمل بمستشفي الطواريء منذ شهور من تجهيزات عديدة تشمل فرش المستشفى بالفرش الطبى والغير طبى لتدخل الخدمة الصحية قريبا وتكون صرحا هاما لخدمة مواطني محافظة الشرقية والمحافظات المجاورة.

وتابع عناني كافة المنشآت التي يجري الانتهاء منها، مشيدا بكل من ساهم فى وصول المستشفى الى هذه المرحلة من قيادات الجامعه و كلية الطب تحت رعاية ودعم الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق.

وقال عميد طب الزقازيق إن العمل يجري علي قدم وساق لأستكمال ما تبقى من إنشاءات لإضافة صرح طبى جديد لمستشفيات جامعة الزقازيق.