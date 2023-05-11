التجارة الداخلية: ليس هناك ما يسمى "نادي القرن" حتى الآن

أكد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية الدكتور إبراهيم العشماوي، أنه حتى الآن ليس لدينا إفادة عن ما يسمى "نادي القرن".

وأشار خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم فيما يتعلق بالخلاف بين ناديي الأهلي والزمالك على لقب "نادي القرن"، إلى أنه لايوجد لدينا الوثائق والمستندات الداعمة لكون أحد الناديين هو نادي القرن، موضحا أن وظيفة جهاز تنمية التجارة الداخلية هي فحص كل من يتقدم بطلب لتسجيل العلامة التجارية حيث يتم التحقق إذا ما كانت العلامة مسجلة من قبل آخرين أم لا، كما يحق لأي من الأطراف التقدم بطلب معارضة يتم دراسته.

و نوه عشماوي بأنه لكل علامة تجارية مدة زمنية تصل الى 10 سنوات ويجب على الجهة المالكة للعلامة تجديدها قبل انتهاء المدة، مؤكدا انه في حالة عدم التجديد يحق لأخرين التقدم بطلب لأخذ العلامة التجارية.

وأضاف عشماوي، أن عدد طلبات تسجيل العلامات التجارية ارتفع من ما يتراوح من 15 الى 20 طلب يوميا إلى أكثر من 200 طلب يوميا، مشيرا الى أن فترة الانتظار كانت تصل الى 6 شهور اما الآن مع التطوير واستخدام الوسائل التكنولوجية انخفضت هذه المدة حتى تكاد تكون معدومة.

وأشار إلى أن إجمالي عدد العلامات التجارية المسجلة بالجهاز بلغ 700 ألف منهم 550 ألف علامة تجارية محلية و150 ألف علامة دولية، لافتا إلى أنه تم ارشفة نحو 90% من العلامات التجارية.

وأكد عشماوي أن هناك تنسيق مع المنظمة الدولية للملكية الفكرية للاستفادة من الاتفاقيات الدولية في هذا الصدد.

وأوضح أنه مع إطلاق استراتيجية الملكية الفكرية سيتم تدشين الجهاز الوطني للملكية الفكرية لافتا الى أن الملكية الفكرية كانت تنقسم اختصاصها بين 9 وزارات