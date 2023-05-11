غلق عيادة أسنان غير مرخصة بشرم الشيخ.. بالصور

شنت لجنة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة والسكان بجنوب سيناء، اليوم الخميس، حملة على عدد من المنشآت بمدن شرم الشيخ، أسفرت عن غلق عيادة أسنان غير مرخصة وغير مستوفية للاشتراطات الصحية ، كما جرى عمل محضر معاينة لمركز علاج طبيعي بالمدينة.

كما جرى المرور على 12 منشأة بمدينة رأس سدر تنوعت ما بين معامل وعيادات خاصة جرى خلالها تسجيل 3 محاضر اثبات حالة للمخالفات واتخاذ اللازم اتجاه تلك المنشآت للعمل على تلافي جميع السلبيات .

ترأست اللجنة الدكتورة رانيا عاطف مدير الإدارة وبعضوية الدكتورة زينب بهى الدين والدكتور محمد أحمد الرميلى والدكتور محمد ابراهيم وحيد.

وجاءت الحملة تنفيذاً لتعليمات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار ، وزير الصحة والسكان وبتوجيهات اللواء خالد فودة ، محافظ جنوب سيناء بتكثيف المرور على أماكن تقديم الخدمة الطبية بجميع مدن المحافظة وبتكليف من الدكتور عبد التواب عريضة ، وكيل وزارة الصحة والسكان بجنوب سيناء.

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