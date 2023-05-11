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الخميس 11 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

زكي القاضي: الحوار الوطني يستهدف تعزيز الحياة السياسية في مصر

الحوار الوطني
الحوار الوطني
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أكد زكي القاضي، مقرر مساعد لجنة الشباب في الحوار الوطني، أنّ الحوار الوطني يعد أحد أهم أدوات الدولة الوطنية في هذه المرحلة، حيث يستهدف تعزيز الحياة السياسية في مصر والاستماع للآراء كافة والقوى السياسية والمجتمعية والمجتمع المدني، من خلال مناقشة 113 قضية تهم الجميع.

وأضاف «القاضي»، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «اكسترا نيوز»، اليوم الخميس، «ربما لا يكون هناك اتصال بين عمل المؤسسات، والحوار الوطني له دور يضطلع به وهو وضع الرؤية والاستماع لكل الآراء، سواء الشخصيات والخبراء وآراء المواطنين في الأفكار والمسارات الخاصة بالدولة المصرية».

وتابع مقرر مساعد لجنة الشباب في الحوار الوطني، ان عملية التعاون والتكامل لابد أن تكون موجودة، إذ إن الحكومة المصرية لديها استعداد كامل لسماع مختلف الرؤى والأفكار وعازمة على المشاركة في أي جلسات تدعى إليها في الحوار الوطني، وفقا لما أدلى به الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء من تصريحات.

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