"ترفع الضغط".. دراسة تحذر من المكالمات الهاتفية الطويلة

كشف الدكتور عبداللطيف المر، أستاذ الصحة العامة، حقيقة خطورة المكالمات الهاتفية الطويلة، مشددًا على أن تكون المكالمات عند اللزوم فقط، مثل تناول الأدوية.

وقال “المر” خلال برنامج "8 الصبح"، المُذاع على القناة الأولى،اليوم الخميس، إن هناك خطورة شديدة من استخدام الهاتف لمدة تزيد عن 30 دقيقة أسبوعيًا لما يمكن أن يعرض صاحبه لارتفاع في ضغط الدم.

وأضاف أن هناك 80% من سكان العالم معرضون لمرض ارتفاع ضغط الدم، لافتًا إلى أن هناك مليار ونصف من سكان العالم مصاب بالفعل بذلك المرض.

وأوضح " المر" أن كل البحوث والدراسات أجمعت على خطورة الإفراط في استخدام الهاتف المحمول، ولكن الاختلاف على درجة الضرر وحجم الخطورة، إذ كان على فقرات الرقبة، أو إجهاد العين، أو أعصاب اليد، أو حتى حوادث الطرق والتي من أهم أسبابها استخدام الهاتف المحمول.