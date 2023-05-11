جزار المنيرة ذبح مسنة ونجلتها لسرقتهما.. ماذا حدث بالعقار رقم 52؟

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في كشف ملابسات وتفاصيل واقعة العثور على جثتي مسنة ونجلتها مقتولتين داخل شقة سكنية بالعقار رقم 52 بشارع جلال القاضي بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية شمال المحافظة، حيث تبين أن وراء إرتكاب الواقعة جزار نفذ جريمته بدافع السرقة.

تلقي المقدم أحمد عصام عبدالباقي رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثتين داخل شقة سكنية بشارع جلال القاضي بدائرة القسم.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة مسنة 80 سنة ونجلتها 55 سنة بهما عدة طعنات متفرقة بالجسد وآثار اعتداء بالضرب وسحجات متفرقة ووجود بعثرة في محتويات الشقة مع عدم وجود آثار عنف علي المداخل والمخارج، وتم نقل جثامين المتوفين إلي ثلاجة مستشفي عقب مناظرة فريق من النيابة العامة لهما.

وبتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة تبين أن وراء إرتكاب الواقعة جزار وأنه أقدم علي ارتكاب جريمته بدافع السرقة.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.