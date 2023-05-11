البابا تواضروس يهدي بابا الفاتيكان أجزاء من ملابس الشهداء الأقباط بليبيا

اهدى قداسة البابا تواضروس الثاني، قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان بعد لقاءهما صباح اليوم الخميس، صندوق يحوى أجزاء من ملابس الواحد والعشرون شهيدا الاقباط الذين استشهدوا بليبيا (البدلة البرتقالية) المحفوظ رفاتهم ومتعلقاتهم في كاتدرائية شهداء الإيمان في قرية العور بإيبارشية سمالوط، مع ثلاثة أربطة التي ربطت ايديهم بها وقت استشهادهم ذبحاً وهم يصلون داعين اسم الرب يسوع كما في فيلم الفيديو الذي سجل هذه اللحظات.



وقال قداسة البابا فرنسيس ان هؤلاء الرجال المسيحيين والمعمدين بالماء والروح القدس قد تعمدوا في ذلك اليوم أيضا بالدم. إنهم قدسيينا، قدِّيسو جميع المسيحين، وقدّيسو جميع الطوائف والتقاليد المسيحية. إنهم الذين بيَّضوا حياتهم بدماء الحمل، إنّهم شعب الله، شعب الله الأمين وأنا سأقوم بمذبح على اسمهم .. أشكر الله ابانا الذي قد أعطانا هؤلاء الإخوة الشجعان. أشكر الروح القدس لأنّه أعطاهم القوة والثبات لكي يعترفوا بيسوع المسيح وصولاً إلى الدم.