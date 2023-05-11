برلماني: الحوار الوطني يعمل على إشراك الشباب في الإنجازات.. بالفيديو

أكد النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، أنّ الحوار الوطني يعمل على إشراك الشباب في الإنجازات؛ من أجل زيادتها وتطويرها في الفترة المقبلة، بحيث يتم الربط بين الحكومة المصرية واللجان النوعية داخل اتحادات الطلاب.

وأضاف «فتحي» خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الخميس، أنه يجب أن يتم تمكين الشباب في مختلف جماعات مصر سياسيا، مشددًا على أهمية التدريب الصيفي بحيث يتم دمج الطلاب في الأحياء، وذلك من أجل تمكين وتدريب وتأهيل الشباب قبل انتخابات المحليات.

وتابع مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني: «الشباب في حاجة إلى الانخراط في الأحياء لرؤية ما يحدث فيها والطريقة التي تدار بها، أنا على صلة بنواب المحافظين وأعلم جيدا أنهم يصطحبون مجموعات من الشباب من أجل اطلاعهم على طبيعة عملهم، وهذا الأمر سيحدث بقوة وبشكل فعلي وفي إطار توصية ترفعها لجنة الشباب للأمانة الفنية ومنها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بخصوص صنع القرارات خلال الفترة المقبلة».