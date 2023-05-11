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الخميس 11 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين: نتنياهو يستغل ازدواجية المعايير الدولية للتغطية على جرائمه

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة
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قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، يستغل ازدواجية المعايير الدولية، للتغطية على جرائمه بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

واعتبرت الوزارة، في بيان صحفي، أن صمت المجتمع الدولي على جرائم الاحتلال وعدوانه الغاشم على الشعب الفلسطيني، ومواقف بعض الدول المُنحازة إليه، ضوء أخضر، للاستمرار فيها.

وأشارت الوزارة إلى أن نتنياهو يتبجح باستخدامه القوة العسكرية الغاشمة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ويتجاهل تمامًا الجرائم التي ارتكبها بقتل المدنيين الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال والنساء، على سمع المجتمع الدولي وبصره، وتلك الدول التي تبرر جرائمه بحجة "الدفاع عن النفس"، في تكريس متواصل لازدواجية المعايير، وتحديد المواقف والتفسيرات للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وفقًا لهوية الجلاد والضحية.

الخارجية الفلسطينية نتنياهو ازدواجية المعايير