بـ6.8 مليار جنيه.. عرض مشروعات الصرف الصحى داخل 79 قرية لـ"حياة كريمة"

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اللواء إيهاب خضر رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى؛ لاستعراض مشروعات الصرف الصحى بالمرحلة الأولى داخل 79 قرية مدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " فى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة، بجانب عرض مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى 2022/2023.

وخلال اللقاء الذى حضره المهندسة المهندسة سوزان متولى رئيس جهاز مشروعات الهيئة بأسوان، وأيضاً المهندسة نهى محمود مدير المشروعات بالمحافظة، بجانب مسئولى الهيئة، قدم اللواء أشرف عطية شكرة لوزارة الإسكان بقيادة الدكتور عاصم الجزار، واللواء إيهاب خضر، وفريق العمل على جهودهم الملموسة فى تنفيذ العديد من المشروعات على أرض أسوان سواء فيما يتعلق بمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " أو غيرها من المشروعات الأخرى المتعلقة بإحلال وتجديد البنية التحتية لمدن المحافظة، وذلك بعد مرور سنوات عديدة تهالكت فيها الشبكات والمحطات ، ولأول مرة وبتوجيهات من الرئيس السيسى ، وبمتابعة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى يتم تنفيذ هذه المشروعات الغير مسبوقة.

وأكد أهمية زيادة معدلات الإنجاز بالمشروعات المختلفة ، مع إيجاد الحلول الجذرية للمناطق الساخنة سواء لمشاكل مياه الشرب أو الصرف الصحى ، بالإضافة إلى إعادة إحياء تشغيل آبار الشلال بعد رفع كفاءتها وصيانتها لتنويع مصادر المياه للحد من مشكلة إرتفاع منسوب المياه الجوفية ببعض المناطق داخل مدينة أسوان.

وأوضح اللواء إيهاب خضر بأن وزارة الإسكان تدعم الخطوات السريعة والناجزة لمحافظة أسوان من أجل تحسين أداء وشبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى ، وهو الذى يتوازى مع جهود الدولة لإحلال وتجديد البنية التحتية ، وتنفيذ مشروعات حياة كريمة فى مرحلتها الأولى بإجمالى شبكات 900 كم ، و 25 محطة معالجة ، و 96 محطة رفع بإجمالى تكلفة 6.8 مليار جنيه ، وهو الذى يتوازى مع تنفيذ 14 مشروع ضمن الخطة الإستثمارية الحالية بإعتمادات تصل إلى 100 مليون جنيه.

وأشار إلى أننا سنسرع الخطى لإيجاد حلول جذرية للمناطق الساخنة ، بجانب تحويل الدراسة العلمية المتعلقة بإرتفاع منسوب المياه الجوفية بمدينة أسوان إلى مشروعات تستهدف تنويع مصادر المياه من آبار الشلال، بالإضافة إلى طرح بعضها للإستثمار للحد من هذه المشكلة المتراكمة.