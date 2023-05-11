عضو بـ"الشيوخ": رغبة شديدة من طلاب الجامعات بممارسة العمل السياسي.. فيديو

قال الدكتور محمد صلاح البدري عضو مجلس الشيوخ، إن طلاب الجامعات متحف كبير فيه كل التنوعات، فهناك رغبة شديدة في المشاركة السياسية، لكنهم لا يجدون الفرصة، إذ أن الأحزاب لا تضمهم بالقدر الكافي، ولا تمنحهم مناصب قيادية، ويكون تمثيليهم فيها شكليا.

وأضاف خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبد الصمد ومنة الشرقاوي، أنّ هناك طلاب جامعات كثر يحلمون بمشاركة مجتمعية وسياسية أكبر، لكنهم لا يجدون جمعية تحقق طموحهم، فيبدأون في تدشين جمعيات ويطلقون أنشطة بأنفسهم.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أنّ القانون يجب أن يتيح للجان الاتحادات الطلابية في التواصل مع الوزارات بشكل رسمي، بحيث يسهل للجنة الثقافية على سبيل المثال أن تتواصل مع وزارة الثقافة، بحيث يتم تطوير المواهب الثقافية وتنظيم الأنشطة الثقافية المختلفة، وحتى يكون في إمكان اللجنة الاجتماعية التواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي للبحث عن المحتاجين وغيرهم، بحيث لا يتم العمل في جزر منعزلة.