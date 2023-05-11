جامعة حلوان تنظم ندوة تعريفية للمنح المقدمة من هيئة فولبرايت الأمريكية

نظم مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان بالتعاون مع هيئة فولبرايت الأمريكية وكلية التربية الفنية ندوة تعريفية بالمنح الدولية المقدمة من الهيئة فى مجالات الفنون وإدارة التراث الثقافى.

وأشاد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بالتعاون الناجح بين هيئة فولبرايت وجامعة حلوان مؤكدا حرص الجامعة على دعم شباب الباحثين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة للمشاركة في الأنشطة الدولية والمرور بخبرات جديدة تسهم فى صقل مهاراتهم وتحقيق أهداف التدويل المدرجة بالخطة الاستراتيجية للجامعة، كما أشار سيادته إلى تفرد وتميز جامعة حلوان فى مجالات الفنون والتراث والأداء المتفرد للطلاب فى المشروعات الدراسية والأفكار البحثية.

وافتتح فعاليات الندوة، الدكتور نبيل عبد السلام وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة لبنى شهاب نائب مدير مكتب العلاقات الدولية بتوجيه الشكر لهيئة فولبرايت والتى تمثلها الدكتورة ماجى نصيف مدير هيئة فولبرايت الأمريكية فى مصر، لتعاونها المثمر مع جامعة حلوان فى شتى المجالات الدولية و مي عياد التى قامت بإدارة الندوة التعريفية، وبحضور أسامه ممثل قطاع البعثات والتبادل الثقافى بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

وتناولت الندوة التعريف بالمنح المقدمة لطلاب الماجستير والدكتوراه، والباحثين فى مجالات إدارة الفنون والتراث الثقافى، وأعضاء هيئة التدريس الراغبين فى استكمال ابحاث ما بعد الدكتوراه، والمهنيين الراغبين فى الحصول على تدريب دولى بأحد الجامعات الأمريكية المرموقة، كما تضمن العرض التقديمى إلقاء الضوء على كافة الشروط، والمستندات المطلوبة، وكيفية استكمال استمارة التقدم، والحصول عليها من الموقع الإلكتروني للهيئة.

وشهدت الندوة إقبالًا كبيرًا وتفاعلًا مثمرًا من خلال تساؤلات الحضور من شتى كليات الفنون متضمنة الفنون التطبيقية، والفنون الجميلة، والتربية الفنية، والتربية الموسيقية وكذلك السياحة والفنادق.