رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل وفد الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي الكويتي

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، بمكتبه وفد الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بدولة الكويت، يرافقه كل من الدكتور أحمد المطيري المستشار الثقافي الكويتي، والدكتور خالد المحارب الملحق الثقافي الكويتي لمكتب الإسكندرية، بعد زيارة قام بها الوفد لكليات الطب، وطب الأسنان، ومجمع المواساة الطبي، لتفقد القاعات الدراسية والاطلاع علي الخدمات التعليمية التى تقدمها الجامعة للدارسين، ولقاء الطلاب الكويتيين بهذه الكليات.

خلال استقبال الوفد الكويتى، أكد الدكتور قنصوة حرص جامعة الإسكندرية الاهتمام بالطلاب الكويتيين الدارسين بمختلف كليات الجامعة وتقديم أفضل سُبل التعليم الحديث والبرامج المميزة لتزويدهم بالعلم والثقافة، وإتاحة الفرصة لممارسة والأنشطة الثقافية والرياضية المختلفة اللازمة، وكذا تقديم التسهيلات والخدمات وحل كافة الصعوبات التي قد تواجههم من خلال منظومة متكاملة للطلاب الوافدين.

واستعرض الدكتور قنصوة خلال اللقاء أيضًا رؤية الجامعة وتوسعاتها المستقبلية فى جامعة الإسكندرية الأهلية، والتأسيس لجامعة الإسكندرية الدولية قريبًا، وكذا التوسع داخل وسط وغرب أفريقيا من خلال فروع الجامعة بتشاد وجنوب السودان.

كما استعرض التعاون القائم بين جامعة الإسكندرية والمؤسسات والجامعات العالمية من خلال الدرجات والبرامج المشتركة، والتبادل الأكاديمى والطلابي، والبرامج التعليمية المتطورة التى تتوافق مع احتياجات سوق العمل الجديد، والتحول لنظام الساعات المعتمدة.

من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد عن شكرهم وتقديرهم الكبير لجامعة الإسكندرية وقياداتها فى توفير الرعاية الكاملة لطلابها الدارسين بجامعة الإسكندرية، وأعربوا عن تطلعهم لمزيد من التعاون مع صرح علمى كبير ومرموق مثل جامعة الإسكندرية.

وحضر اللقاء الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم عميد كلية طب الأسنان، والدكتور علي عبد المحسن القائم بأعمال عميد الطب، والدكتورة هالة مقلد المدير التنفيذي لإدارة الوافدين بالجامعة.