عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الخميس، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «نجوى إبراهيم.. فتاة تسافر من السويس إلى شلاتين بالدراجة».

وذكر التقرير أن نجوى إبراهيم فتاة مصرية قررت ان تسافر من محافظة السويس حتى شلاتين على الدراجة ضمن رحلتها للسفر بين المحافظات من أجل زيارة الأماكن المميزة في كل المدن المصرية.

ونجحت نجوى إبراهيم في تحقيق حلمها كأول مصرية تسافر بين المحافظات من السويس حتى شلاتين بالعجلة واستغرقت مدة الرحلة 8 أيام متواصلة.

ومن أكثر الأماكن التي انبهرت بها خلال الرحلة مرسى علم ودهب، وكانت تنشر صورها في مختلف المناطق حيث حكت تجربتها وانبهارها بالمناطق السياحية الجميلة في مصر.

واستطاعت نجوى ان تتغلب على صعوبات الطريق من خلال التجهيز للرحلة الطويلة، حيث اصطحبت كميات كبيرة من الأكل والمياه والسكريات حتى تستمر في رحلتها لمسافات طويلة، وصُدم المقربون منها عندما علموا بانها ستقطع كل هذه المسافة بمفردها، لكنهم تقبلوا الأمر بعد ذلك، وأشادوا بقدرتها على ان تجوب المحافظات بالدراجة.

إلى ذلك، قالت نجوى خلال مداخلة هاتفية، إنها خاضت رحلات مماثلة اعتبرتها أنها رحلات تمهيدية لتلك الرحلة، حيث كانت تقود دراجة معترف بها عالميا، وفي هذه الرحلة قطعت 933 كيلو متر في 8 أيام.

وأضافت: «حبيت هواية ركوب الدراجات بإني أشوف بلدي بشكل مختلف، تدربت كثيرا في الزقازيق، هذه الخطوة كانت في حاجة إلى المزيد من التمارين، لأن السفر بالدراجة يختلف عن قيادتها بالمحافظة».

