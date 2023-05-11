مصرع 8 أشخاص في المظاهرات المناهضة لاعتقال عمران خان في باكستان

أفادت قناة "Dawn" بمصرع 8 أشخاص على الأقل وجرح ما يزيد عن 290 آخرين خلال المظاهرات التي اندلعت في باكستان احتجاجا على اعتقال عمران خان رئيس الوزراء السابق لاتهامه بقضايا فساد.

وذكرت القناة إن "8 أشخاص على الأقل قتلوا وجرح حوالي 290 آخرين واعتقل ما يزيد عن 1900 محتج خلال الاشتباكات مع القوات الأمنية في كافة أنحاء البلاد".

وألقت السلطات الباكستانية، قبل يومين، القبض على عمران خان، خلال مثوله أمام محكمة إسلام آباد العليا.

وقالت الشرطة عبر حسابها على "تويتر": "تم القبض على عمران خان في إسلام آباد في قضية قدير تراست،" في إشارة إلى قضية فساد.

ويواجه رئيس الوزراء السابق منذ الإطاحة به من السلطة في تصويت برلماني في أبريل عام 2022 اتهامات في عدة قضايا فساد، وأصدرت محكمة أمرا باعتقاله تمهيدا لمحاكمته في القضية المعروفة إعلاميا باسم "توشاخانا" (صندوق الهدايا) حيث اتهم خان بتضليل المسؤولين بشأن هدايا تلقاها أثناء شغله منصبه من قادة دول أجنبية وباعها لحسابه.

من ناحيته يرفض خان جميع الاتهامات الموجهة إليه ويعتبرها "غير قانونية ومؤامرة غربية"، وشن حملة ضد حكومة خليفته رئيس الوزراء شهباز شريف مطالبا بعقد انتخابات مبكرة.