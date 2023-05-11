توريد محصول القمح بأسوان بنسبة 43% من إجمالى المستهدف بالموسم الحالى

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على توريد 81 ألف و 941 طن بنسبة 43% من إجمالى المستهدف توريده بواقع 191 ألف طن من محصول القمح بالصوامع والشون والبناكر والهناجر سواء التابعة لشركة مطاحن مصر العليا أو الشركة القابضة للصوامع بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

وجاء ذلك أثناء عرض المهندس خالد أبو القاسم مدير مديرية التموين بأسوان لجهود المديرية بالتعاون مع الجهات المختصة على محافظ أسوان والذى شدد على ضرورة مواصلة المرور الميدانى للجنة المشتركة لمتابعة إلتزام المزارعيين بتسليم كافة كميات القمح، وبدرجة نقاوة عالية، مع إلتزام جهات التسويق بالسداد الفورى للمزارعين موردى الكميات المحددة بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الإستلام، على أن يحرم كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة من صرف الأسمدة المدعمة له.

كما يحرم من أى دعم يقدم من البنك الزراعى المصرى، ومن جانبه، أشار المهندس خالد أبو القاسم بأنه اللجان المشتركة من مديريات الزراعة والتموين والجهات المختصة تعمل على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين، والتيسير عليهم أثناء عملية التوريد، وتحفيزهم وتشجيعهم، خاصة بعد قرار رئيس الجمهورية بزيادة سعر توريد إردب القمح لتحقيق المستهدف بنهاية موسم الحصاد.

ولفت إلى أن توريد الأقماح يتم داخل صومعة مطحن أسوان بطاقة 6 ألاف طن، بجانب 5 ألاف طن بشونة مطحن كوم أمبو، بالإضافة إلى صومعة الراجحى بتوشكى بطاقة 30 ألف طن، وصومعة مطاحن إدفو بطاقة 25 ألف طن، علاوة على صومعة مطاحن المفالسة بطاقة 60 ألف طن ، وهنجر المفالسة بطاقة 30 ألف طن ، وبنكر إدفو بطاقة 35 ألف طن وذلك فى ظل زيادة المساحات المنزرعة إلى 203 ألف و 820 فدان تقريباً سواء من الرقعة الزراعية القديمة أو ما تشهده المحافظة من مشروعات جديدة للإستصلاح الزراعى بإستخدام طرق الرى الحديثة فى الزراعات وتوعية المزارعيين.

ويأتي ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتيسير على المزارعين لإنجاح موسم توريد القمح واستلام أكبر قدر ممكن من القمح المحلى لموسم الحصاد 2023.

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