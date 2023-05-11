علي فرج ونوران جوهر يقودان "وادى دجلة" في نهائي بطولة العالم للإسكواش

ينافس وادى دجلة في نهائي بطولة العالم للإسكواش، المقرر إقامتها اليوم الخميس، في شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، باللاعبين الدوليين علي فرج، ونوران جوهر، ليصبح النادي الوحيد في العالم الذي يخوض لاعبين من صفوفه نهائي البطولة، ويقترب من إضافة لقب جديد لدولاب بطولاته في موسم 2023.

وصعد على فرج لاعب وادى دجلة المصنف الـ 4 عالميًا إلى المباراة النهائية لبطولة العالم للإسكواش، عقب فوزه على مواطنه مصطفى عسل المصنف الـ3 عالميًا، بنتيجة (3-1) بواقع نقاط (11-5)(11-8)(11-13) (11-2) في مباراة استغرقت (55) دقيقة، ومن المتوقع أن يقابل "فرج" مواطنه كريم عبد الجواد المصنف ال17 عالمياً .



وحجزت الدجلاوية نوران جوهر-المصنفة الثانية عالميًا- تذكرة الصعود للمباراة النهائية، بعد تغلبها على زميلتها في النادي هانيا الحمامي-المصنفة الـ3 عالميًا- بنتيجة (3-2) بواقع نقاط (6-11)(12-10)(11-9)(9-11)(14-12) في مباراة استغرقت (105) دقيقة، ومن المقرر أن تواجه "جوهر" مواطنتها نور الشربيني المصنفة الأولي عالمياً في مباراة النهائي.



وانطلقت بطولة العالم للإسكواش يوم 3 مايو وتستمر حتى 11 من الشهر ذاته بمدينة شيكاغو، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 500 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، ويشارك بها 10 لاعبين من وادى دجلة هم علي فرج، ومازن هشام، ويوسف إبراهيم، ويحيي النوساني، ونوران جوهر، وهانيا الحمامي، وروان العربي، وهنا معتز، ونور أبو المكارم، وسلمى الطيب.