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الخميس 11 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

الأحد.. ورشة مجانية للأديب محمد توفيق بمتحف نجيب محفوظ

ورشة تنمية للاديب
ورشة تنمية للاديب محمد توفيق
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نظم متحف نجيب محفوظ التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، ورشة مجانية للسفير والأديب محمد توفيق، تحت عنوان "تنمية"، تتضمن  "معايير الكتابه الإبداعية" لمحاور: الشخصيات، البناء والحبكة، الصور والرموز، ووجهة النظر.

و يحاضر فيها السفير الأديب محمد توفيق، سفير مصر السابق بالولايات المتحدة الأمريكية، وعضو اتحاد كتاب مصر، ومجموعة كتاب جنيف، ونادي القلم الدولي، والمستشار الأدبي لنادي الكتاب العربي، وعضو اللجنة المنظمة للمؤتمر العالمي للكتاب الذي يعقد بجنيف.

ومن أبرز أعمال الاديب محمد توفيق، روايات "همس العقرب، فتاة الحلوى، جريمة في برج السعادة"، والمجموعات القصصية "يوم سقوط القمر، عجميست".

وتعد ورش "تنمية" أولى فعاليات صندوق التنمية الثقافية التى أعلن عنها الدكتورهانى أبو الحسن، رئيس الصندوق.

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