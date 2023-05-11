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الخميس 11 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

"دولاب مخدرات متحرك".. تجديد حبس شخصين ضبط بحوزتهما شحنة هيروين بالشروق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، اليوم الخميس، حبس شخصين بتهمة الإتجار في المواد المخدرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، حيث ضبط بحوزتهما كمية كبيرة من الهيروين المخدر قبل ترويجها على عملائهما بنطاق قسم شرطة الشروق.

تعود تفاصيل الواقعة عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط (شخصين - مقيمان بمحافظة الإسماعيلية) حال استقلالهما سيارة قيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة الشروق.. وبحوزتهما (42 إسطوانة لمادة الهيروين المخدر وزنت 10,5 كيلو جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)،

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

محكمة جنح الشروق مديرية أمن القاهرة مادة الهيروين قاضي المعارضات