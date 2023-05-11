"دولاب مخدرات متحرك".. تجديد حبس شخصين ضبط بحوزتهما شحنة هيروين بالشروق

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، اليوم الخميس، حبس شخصين بتهمة الإتجار في المواد المخدرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، حيث ضبط بحوزتهما كمية كبيرة من الهيروين المخدر قبل ترويجها على عملائهما بنطاق قسم شرطة الشروق.

تعود تفاصيل الواقعة عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط (شخصين - مقيمان بمحافظة الإسماعيلية) حال استقلالهما سيارة قيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة الشروق.. وبحوزتهما (42 إسطوانة لمادة الهيروين المخدر وزنت 10,5 كيلو جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)،

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.