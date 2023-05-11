ترامب: سأوقف القتال في أوكرانيا خلال 24 ساعة

رفض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الإفصاح عما إذا كان يرغب أن تكسب أوكرانيا أو روسيا الحرب.

وقال الرئيس الأمريكي السابق في تصريحات نشرتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أمام جمهور مباشر في ولاية نيوهامشر: "لا أفكر من منظور الفوز والخسارة. أفكر من منظور تسوية الأمر".

وتابع ترامب المعارض للسياسة الجمهورية الداعمة لأوكرانيا: "أريد أن يتوقف الموت. إنهم يموتون. الروس والأوكرانيون. أريدهم ألا يموتوا. وسأفعل ذلك".

وأضاف: "سأفعل ذلك في غضون 24 ساعة. سأفعله. أنت بحاجة إلى قوة الرئاسة لفعل ذلك".

وأكد ترامب أنه يمكنه وقف الحرب التي بدأت في فبراير العام الماضي عبر التفاوض مباشرة مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأوضح: "سألتقي بوتين. سألتقي زيلينسكي، كلاهما لديه نقاط ضعف وكلاهما يتمتع بنقاط قوة. وفي غضون 24 ساعة، ستتم تسوية تلك الحرب. وستنتهي".

ورفض الرئيس الأمريكي السابق الإفصاح عما إذا كان يعتقد أن الرئيس الروسي مجرم حرب اثر فظائع مزعومة ارتكبت في أوكرانيا.

وقال: "إذا ما قيل إنه مجرم حرب، فسيكون صعبا جدا التوصل إلى اتفاق لوقف هذا الشيء".

وأضاف: "إذا ما صنف مجرم حرب، فسيمسِكه الناس ويعدمونه، وسيقاتل بقوة أكبر مما يقاتل في ظل الظروف الأخرى. هذا شيء ينبغي أن يناقش في وقت لاحق".

وتابع إنه يعتقد أن الرئيس الروسي "ارتكب خطأ" بإطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. ولفت إلى أن "خطأه هو الدخول إلى أوكرانيا. لم يكن ليذهب إلى هناك لو كنت أنا رئيسا".