غدا .. مكتبة مصر الجديدة تناقش مهارات إدارة الضغوط

اعلن الدكتور نبيل حلمى ، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة عن تنظيم ندوة بعنوان " مهارات ادارة الضغوط " في الواحدة والنصف من ظهر غد الجمعة.

تتناول الندوة معني الضغوط وأسبابها ، مؤشراتها والمراحل التي نمر بها، كيفية التعامل الايجابي مع الضغوط ، تنفذ الندوة مكتبة مصر الجديدة للطفل اون لاين.

تحاضر في الندوة الدكتورة ايمان ممتاز اخصائى الصحة النفسية والتى اكدت ان ليس كل ما نتعرض له من ضغوط ..هي ضغوط سلبية فبعض الضغوط مطلوبة لانجاز فى بعض الامور الحياتية ، وأوضحت أن أول خطوة لمواجهة الضغوط الحياتية هو أن يحدد الشخص أهدافه، وأن يحرص على تنمية مهاراته وقدراته، وتقبل فكرة الرغبة في معرفة كل ما هو جديد .