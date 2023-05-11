الزلازل تضرب عددا من دول العالم في آخر 24 ساعة

تعرضت عدد من دول العالم لزلازل في أخر 24 ساعة، بما في ذلك تركيا واليابان، بالإضافة إلي سواحل مملكة تونجا جنوب المحيط الهادئ، كما تفاوتت قوة الزلازل التي ضربت تلك المناطق.

وذكر موقع "تركيا الآن" أن زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة كولو في محافظة قونية التركية.

وأوضحت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ “آفاد” أنه تم تسجيل هزة بقوة 4.2 درجة على عمق 8 كيلومترات مركزها منطقة كولو في قونية.

بينما أفادت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية بوقوع زلزال بقوة 7.6 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل مملكة تونجا جنوب المحيط الهادئ.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS)، أن الزلزال وقع على بعد 619 كم جنوب العاصمة نوكوالوفا، وعلى عمق 210 كم.

ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو إصابات بين المدنيين، أو أضرار في ممتلكاتهم.

في حين، أعلنت السلطات اليابانية، اليوم الخميس، أن 4 أشخاص أصيبوا اثر الزلزال الذي وصلت شدته 5.2 درجة على مقياس ريختر وضرب محافظة تشيبا الواقعة شرقي العاصمة اليابانية طوكيو.

وأفادت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) بأن مركز الزلزال وقع على عمق 40 كيلومترا، لافتة إلى عدم وقوع موجات مد عاتية (تسونامي) بعد وقوع الزلزال.

من جانبهم، أوضح مسئولون في مطاري هانيدا وناريتا إنه لم تحدث مشاكل لها علاقة بالزلزال أو تأجيل في الخدمات المحلية والدولية.