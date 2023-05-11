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الخميس 11 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنوفية يلتقى أسر قرية بخاتى المتضررة من انهيار منزلهم.. صور

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بمكتبه بالديوان العام، بـ4 أسر متضررة من انهيار منزلهم إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز بقرية بخاتى بشبين الكوم، بحضور  نائبه محمد موسي ، ومدير مديرية التضامن الاجتماعى،  ومدير الجمعية الخيرية ببخاتى، وذلك لتقديم كافة اوجه الدعم المادى والمعنوى للأسر والوقوف بجانبهم ومساعدتهم على تخطى أزمتهم.
حيث قام المحافظ بتسليم مساعدات مالية ولحوم ومواد غذائية للمتضررين بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدنى، موجها رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم بتسهيل إجراءات تراخيص بناء منزل للمتضررين والإشراف بنفسه على كافة الإجراءات، وكذا التنسيق مع رجال الأعمال والجمعيات الأهلية  لمساعدتهم  فى البناء مراعاة لظروفهم الاجتماعية الصعبة، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم الدعم والرعاية اللازمة للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.
من جانبه أوضح مدير مديرية التضامن الاجتماعى، أنه بالتعاون مع الجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدنى تم توفير الدعم اللازم للأسر المتضررة من إعاشة يومية ونفقات العلاج للمصابين وغيرها من الضروريات لتوفير حياة كريمة لهم.
وأكد محافظ المنوفية حرصه على التواصل الدائم مع كافة المواطنين من الأسر الأولى بالرعاية وتقديم أوجه الدعم اللازم لهم في كافة الأزمات والظروف الطارئة من أجل تخفيف العبء ورفع المعاناة عن كاهلهم، مشيداً بدور المشاركة المجتمعية فى دعم جهود الدولة ودعم مبدأ التكافل الاجتماعي والعلاقات الإنسانية التى تعد لبنة من لبنات استقرار المجتمع.

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التضامن الاجتماعي الجمعيات الخيرية الجمعيات الاهلية المجتمع المدني اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية