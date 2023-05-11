مستشار رئيس جنوب السودان: مصر حريصة على أمن بلادنا ونحن شعب واحد.. فيديو

قال المستشار الأمني والسياسي لرئيس جنوب السودان، توت قلواك، إن السودان شعب واحد مع مصر وجنوب السودان في جميع الأوقات، وإن مصر حريصة على أمن السودان ووقف العنف فيه.

وأضاف خلال لقاء خاص على شاشة «القاهرة الإخبارية»، «الأفكار الخاصة بإيقاف الصراع في السودان موجودة، ونحن في المقام الأول كنا جزءا من السودان، ونحن شعب واحد وكذلك مصر جزء لا يتجزأ منا».

وأكد: «جئنا إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي برسالة من رئيس جنوب السودان لبحث الملف السوداني، لإحلال السلام والتقدم في السودان، فالقتال الدائر حاليا بين الطرفين في السودان يجب أن يتوقف».

كما لفت مستشار رئيس جنوب السودان الى ان الدعم السريع لا يمكن ان يكون بديلا للجيش السوداني، ولكن تم التأكيد على ضرورة الوصول لاتفاق بين الطرفين.