الغربية: قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبي على الأهالي بقرى كفر الزيات

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الغربية بالتعاون مع جمعية الأورمان، قافلة طبية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 80 أسرة من الأولى بالرعاية ضمن "حياة كريمة" من أهالى قرى كفور بلشاى وكفر المحروق بمركز كفرالزيات، وكوم عبود بمركز بسيون، وسبطاس بمركز طنطا.

وأكد أحمد حمدى عبدالمتجلى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، أن تنظيم القافلة جاء في ظل توجيهات الدولة باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية تحت رعاية التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجا، لافتا أن القافلة تضمنت الكشف الطبي على المواطنين فى تخصصات متنوعة صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامة – أطفال – باطنة – مسالك.

وأشار عبد المتجلى، إلى دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في التعاون مع الأجهزة التنفيذية ومشاركتهم في تنمية المجتمع وتقديم المساعدات للأسر البسيطة والأكثر احتياجًا، لافتا أن تلك الجمعيات أصبحت شريك أساسي للمحافظة في تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة للعديد من المطالب الجماهيرية لرفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء.