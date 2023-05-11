فرنسا تبحث مع ألمانيا ومصر والأردن الوضع في الشرق الأوسط

تتوجه اليوم الخميس كاترين كولونا وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية إلى برلين للمشاركة في اجتماع مع نظرائها من ألمانيا ومصر والأردن، لبحث آخر تطورات الوضع في الشرق الأوسط، وهو اللقاء السابع الذي يجمعهم منذ فبراير 2020 حسبما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية.

وخلال الاجتماع، ستؤكد كولونا مجددا عزم فرنسا على العمل من أجل وقف التصعيد، والمساهمة في أي جهد يهدف إلى استعادة الحوار السياسي بين الإسرائيليين والفلسطينيين، على أساس حل الدولتين والمعايير المتفق عليها دوليا، وذلك على خلفية استمرار تدهور الأوضاع في إسرائيل والقدس والأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل مقلق.

كما ستسلط كولونا الضوء على أهمية إعادة فتح الأفق السياسي لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتعزيز أي عمل يساهم في ذلك، بما في ذلك اتخاذ إجراءات ملموسة لبناء الثقة بين الطرفين.

وفي هذا الشأن، سوف تشيد وزيرة خارجية فرنسا بجهود مصر والأردن التي أتاحت - بجانب الولايات المتحدة - جمع الطرفين في العقبة وشرم الشيخ في فبراير ومارس الماضيين، وستؤكد كولونا دعم بلادها لهذه العملية بشكل كامل مشددة أيضا على أهمية متابعة الالتزامات التي تم التعهد بها في هذا الشأن.

وستؤكد على ضرورة الامتناع عن اتخاذ أي إجراء أحادي الجانب، وخاصة فيما يتعلق بالاستيطان، وهو أمر من شأنه أن يؤجج دائرة العنف ويقوض أي احتمال لحل الدولتين والقدس عاصمة لكل منهما، كما ستؤكد على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي الراهن في الأماكن المقدسة في القدس وأهمية الدور المحدد للأردن في هذا الصدد.