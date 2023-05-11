ضبط 4 أشخاص بينهم سيدة بحوزتهم 25 كيلو حشيش وهيروين بالشروق والمطرية.. صور

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة فى ضبط 4 أشخاص بينهم سيدة بحوزتهما 25 كيلو حشيش وهيروين بالشروق والمطرية.

تعود الواقعة عندما تم ضبط (شخصين"لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة الإسماعيلية) حال استقلالهما سيارة "ملك أحدهما"بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 23 كيلو جرام –4 هواتف محمولة).

كما تم ضبط (إحدى السيدات "لها معلومات جنائية") حال تواحدها بدائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزتها (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,400 كيلو جرام - مبلغ مالى –هاتف محمول)، وضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"–مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) حال تواجده بدائرة قسم شرطة البساتين.. وبحوزته (كمية لمخدر البودر – مبلغ مالى - هاتف محمول).

وضبطت أجهزة الأمن فى ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة شمال سيناء) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت كيلو جرام- هاتف محمول).

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عن الضبط اعترفوا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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