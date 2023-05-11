مستشار رئيس جنوب السودان: قمة لرؤساء دول الجوار في مصر لحل الأزمة

قال المستشار الأمني والسياسي لرئيس جنوب السودان، توت قلواك، إننا سنعقد قمة لرؤساء دول جوار السودان في مصر لحل الأزمة السودانية.

وأضاف خلال لقاء خاص على فضائية «القاهرة الإخبارية»، اليوم الخميس، «كل دولة لها خطتها وأفكارها فيما يخص السودان ولا بد من وجود جلسة قريبة بين الرؤساء لوضع خطة مشتركة، ويديرها الرؤساء لتخرج بتوصيات محددة وسيكون في مصر، وستحضرها دول جنوب السودان وتشاد وهي دول الجوار الجاهزة لمثل هذا الحوار، وهي الدول المتأثرة بهذه الأزمة ولا بد من وجود سلام في أقرب فرصة ممكنة».

وتابع: «السودان بلد حبيب وبلد غالي ويهم دول الجوار أن تنعم بالاستقرار، والأمن المصري مربوط بأمن السودان وكذلك أمن دول الجوار كلها مترابط ببعضه البعض».

كما لفت إلى أنه سيتم دعوة كل الأطراف من السودان والقوى السياسية للمشاركة في الحوار ليطرح كل شخص رؤيته لحل الأزمة السودانية.

وتابع مستشار رئيس جنوب السودان «الحرب حاليا بالخرطوم والجميع تكبد خسائر منها واستمرار الحرب يعني دمار السودان، وهناك خسائر في الأرواح والممتلكات، ولا بد من الوصول للاستقرار».

كما ثمن جهود المملكة العربية السعودية لمحاولتها حل هذه الأزمة، وأي محاولة لحلها هي محاولة محمودة وهو ما نسعى إليه.