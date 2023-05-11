وكيل تعليم بني سويف يتابع ختام التدريب الذهني والبدني للمعلمين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم

واصل محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، متابعة ختام فعاليات التدريب الذهني والبدني للمعلمين والذي تم على مدار ثلاثة أيام حيث شهد فعاليات اليوم الثالث والأخير والذي أقيم بملاعب التربية والتعليم .

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وبناء على تكليفات الدكتور محمد هانئ محافظ بني سويف بمتابعة تنفيذ البرامج التأهيلية للمعلمين الذين اجتازوا اختبارات مسابقة 30 ألف معلم لوظيفتي ( معلم رياض أطفال ومعلم فصل) والتي تمت بمعرفة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .

جاء ذلك بحضور مصطفى كامل الديب نقيب المعلمين ،ونعيم حماد رئيس مجلس الأمناء، ومحمد رمضان مدير عام التعليم العام و غادة عبد الرؤوف مدير إدارة التدريب بالمديرية .

وأشار وكيل الوزارة بأن التدريب استهدف 1559 معلما ( رياض أطفال ومعلم فصل) من جميع الإدارات التعليمية خلال 41 قاعة مجهزة بأحدث الأجهزة والذي تم على مدار يومين بمدرستي جابر قصلة الثانوية بنات والشهيد هشام كمال طعمة الثانوية واليوم الثالث بملاعب التربية والتعليم والذي يهدف إلى رفع الكفاءة الذهنية والبدنية ، بجانب تعزيز مهارات التواصل وتطوير الذات ومهارات العرض والتقديم واجتياز مهارات المقابلات الشخصية.