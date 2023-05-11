«إعلام النواب»: الحوار الوطني يسير بخطى جدية للغاية

رحبت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، بقرار مجلس أمناء الحوار الوطنى بتلقى مقترحات ومشاركات المصريين بالخارج عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمقترحات.

وأضافت فى تصريح لها، أن الحوار الوطنى سيناقش العديد من القضايا والموضوعات وعلى رأسها الاستثمار، وهنا يأتى أهمية إشراك المصريين بالخارج في الحوار الوطني، حيث يسهم من ناحية فى الترويج للاستثمار، ومن ناحية أخرى فى الحوافز التي يجب منحها للمستثمر، من خلال رصد العوائق التي تثير مخاوف المستثمرين.

وأكدت النائبة هند رشاد، أن الحوار الوطني يسير بخطى جدية للغاية ويتقدم بخطوات مسئولة ، موضحة أن قرار الحوار الوطنى بالسماح للمصريين في الخارج لتصوراتهم ومقترحاتهم تأتى أهميته من كون المصريين بالخارج هم القوى الناعمة لمصر.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن المصريين في الخارج ممثلين بالمجالس النيابية والرئيس عبد الفتاح السيسي يولى اهتماما كبيرا بهم والحوار الوطنى كان مهتم بإشراكهم في الحوار الوطنى.

وتابعت هند رشاد، أنه على أي مصري مقيم في الخارج ويرغب في المشاركة في الحوار الوطني أن يتشرف ويرسل مقترحاته لأنهم سفراء لبلادهم داخل البلاد التي يعملون بها لأن تمثيلهم ووجودهم مهم للغاية، وكثير منهم علماء ومثقفين وأطباء ومهندسين بمختلف التخصصات وانخرطوا في ثقافات جديدة ولديهم تجارب في بلدان مختلفة.

هذا وقد أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني، توسيع دائرة المشاركة الشعبية من خلال الإعلان عن تلقي مشاركات ومقترحات المصريين بالخارج عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمقترحات.

وكتبت الصفحة الرسمية للحوار الوطني على فيسبوك، قائلا "هم دائما ضلع أساسي من أضلاع الحياة السياسية والاقتصادية في مصر، وأينما تواجدوا.. لم تغب أوطانهم عنهم".

وأضافت الصفحة، "ولأن نافذة الحوار تطل على الجميع؛ تدعو إدارة الحوار الوطني المصريين بالخارج للمشاركة بمقترحاتهم والتحديات التي تواجههم ورؤيتهم في علاجها، ونستقبل مقترحاتكم من خلال موقعنا الإلكتروني: https://egyouth.com/ar/register/