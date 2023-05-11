الغردقة تستضيف اللقاء الثقافي الرياضي المصري المجري

تستضيف مدينة الغردقة اللقاء الثقافى الرياضى فى يونيو القادم تحت مسمى لقاء الثقافات في تعاون مشترك بين سترووك إيجيبت والمركز الثقافي المجرى بالقاهرة بإشراف كورنيليا بوروتسكي المستشار الثقافي المجرى.

ويتضمن اللقاء " عومة" بشاطى الفيو بمدينة الغردقة ومحاضرة تثقيفية يلقيها المدرب العالمى شين توسوب و صاحبة الانجازات البطلة الاولمبية العالمية المجرية" كاتنكا هوسو"، ويتضمن لقاء الثقافات المصرية المجرية رياضة سباحة المياه المفتوحة و الفلكلور و الأغانى الشعبية المجرية و المصرية.

وقال السباح العالمي خالد شلبي وكيل الاتحاد الانجليزي لعبور المانش رئيس مجلس إدارة سترووك ايجيبت أنه بعد نجاح تتابع عبور بحر المانش والدمج بين ذوي الهمم والاصحاء ونجاح الفريق في عبور بحر المانش وتسجيل اسم مصر في موسوعة جينيس للأرقام القياسية تواصل مدينة الغردقة في استضافة بطولات ومسابقات السباحة العالمية في مياه البحر الأحمر.

وأضاف شلبي منظم اللقاء في تصريحات صحفية اليوم، أن الحدث هو تعاون مشترك بين سترووك ايجيبت والمركز الثقافي المجري لتنظيم لقاء ثقافي رياضي على شواطئ مدينة الغردقة بداية شهر يونيو القادم بهدف التقارب بين الشعوب ومزج الثقافات فضلا مشاركة السباحة المجرية "ديانا توث" في تتابع عبور بحر المانش في الفترة القادمة والتي يتم الإعداد لها بمعاونة السباحة الأولمبية شيروت حافظ.

وتابع شلبي أن اللقاء يتضمن تمرينة "عومة" مع و ضد التيار فى شاطئ آمن ومياه صافية لمسافة 500م و 1500م و 3كم يوم الجمعة 2 يونيو القادم الساعة 4 عصرا، كما يتضمن اللقاء منافسة عدد كبير من سباحي المياه المفتوحة من المجر، لافتا إلى أن الحد الأدنى لسرعة السباح هي 3 كم في الساعة على أن يتم التوقيع على إقرار سلامة السباح وملائمته الجسدية والطبية لسباحة المياه المفتوحة.