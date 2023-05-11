وزير النقل يعلن دخول برج أسيوط والمنطقة الأوتوماتيكية في الخدمة

أعلن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، دخول برج أسيوط بمحافظة أسيوط فى الخدمة بعد انتهاء أعمال التحديث والتطوير به، وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد بنى سويف أسيوط بطول 250 كم والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة الستوم الإيطالية العالمية بنظام إلكتروني حديث (EIS)، والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4 (Safety integrity level) معدل أمان المستوى الرابع، وهو أعلى معدل أمان في العالم.

وأوضح الوزير أن المشروع يتكون من (15 برجا رئيسيا و24 برجا ثانويا و86 مزلقانا) وأن نسبة تنفيذ المشروع بلغت 94 %، حيث تقوم الشركة بأعمال التشطيبات والتركيبات لآخر برج بالمشروع "برج المنيا" وأن برج أسيوط بمحافظة أسيوط يعد أكبر ثانى برج بعد برج المنيا وهو البرج الرئيسى رقم الرابع عشر الذى تم دخوله فى الخدمة بعد أبراج (أبو قرقاص – مغاغة – الروضة – بنى مزار - ملوى – مطاى - سمالوط) بمحافظة المنيا وأبراج (ديروط – القوصية – منفلوط - منقباد) بمحافظة أسيوط وأبراج (الفشن – ببا) بمحافظة بنى سويف، لافتا إلى أن برج إشارات أسيوط بمحافظة أسيوط والمنطقة الأوتوماتيكية بطول 8 كم تتحكم في 55 سيمافور ضوئي وعدد 1 مزلقان يعمل أتوماتيكيا وعدد 47 موتور تحويلة وعدد 87 تراك كهربى – مع تشغيل التقاطر والمسير العكسى ما بين برجى منقباد ومنفلوط ولتصبح المسافة الحالية بالتشغيل 218 كم من إجمالي مسافة 250كم.

وأشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية بخط بنى سويف / أسيوط يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الميكانيكى) بآخر إلكتروني حديث مما يؤدي إلى زيادة عوامل الأمان والتحكم والسيطرة فى سلامة وأمن مسير القطارات ويسهم هذا فى تقليل فترة التقاطر بين القطارات و زيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة وذلك بزيادة عدد الرحلات خلال اليوم الواحد، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان، مضيفا أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات تتضمن متابعة حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.

وأضاف الوزير أنه من المخطط الانتهاء من مشروع تطوير قطاع بني سويف / أسيوط بالكامل بطول 250 كم في يونيو القادم.