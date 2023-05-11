إزالة 10 حالات تعد على أملاك الدولة بكفر سعد في بنها.. صور

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال الحملة المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة ضمن المرحلة الأولى من الموجة 21 لإزالة كافة أشكال التعديات.

أسفرت الحملة عن إزالة 10 حالات تعد على ممتلكات الري على مساحة 6000 متر٢، بمنطقة كفر سعد بمدينة بنها، وجرت الإزالة بشكل كلي بإستخدام مُعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها.

وأوضح "المحافظ" أن أعمال المرحلة الأولى من الموجة 21 تُنفذ بالتعاون المُثمر بين قوات الشرطة وجميع جهات الولاية ورؤساء المراكز والمُدن والأحياء، مشدداً على رؤساء الوحدات القروية بالإبلاغ الفوري عن أي حالات تعدي جديدة لإزالتها على الفور في المهد، مؤكدًا بأن المحافظة مستمرة في إزالة جميع التعديات حتى تكون رسالة ردع عامة للمُخالفين مع إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مرتكبي المخالفة لمنع التعدي على ممتلكات الدولة والتعدي على الأرض الزراعية والبناء بدون ترخيص، لافتاً إلى أنه تم البدء في تنفيذ الإزالات للتعديات ذات المساحات الكبيرة، وحالات التعدي التي تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين تنفيذاً لقرارات اللجنة العليا لإسترداد أراضي الدولة، وذلك بالتنسيق الكامل بين كافة الأجهزة التنفيذية ومديرية الأمن وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المُستهدف من الموجة الحالية بكل حسم وعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من التعديات.

فيما صرح "الهجان" بأن التعديات التي تمت إزالتها حتى الآن ضمن المرحلة الأولى للموجة 21 قد بلغت 188 حالة على مساحة 40012 م٢، تنوعت مابين إزالة تعديات بالبناء المُخالف وتعديات على ممتلكات الري والسكة الحديد والأوقاف والأراضي الزراعية.

إزالة التعديات

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