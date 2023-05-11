انطلاق احتفالية الشارقة للتكريم الثقافي بالأهلي للثقافة.. بالصور

انطلق منذ قليل احتفالية نلتقي الشارقة للتكريم الثقافي بالمجلس الاعلي للثقافة والذي يقام تحت رعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة؛ إذ يحل ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي، في نسخته الثالثة عشرة، في جمهورية مصر العربية للمرة الرابعة منذ انطلاقته، لتكريم قامات ثقافية مصرية جديدة، هم: الناقد أحمد شمس الدين الحجاجي، والشاعر محمد زكريا عناني، والقاص والروائي جار النبي الحلو، والروائي عبده محمد عبده.

وتأتي الاحتفالية بحضور عبد الله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة ومريم المعجبين سفيرة الإمارات العربية المتحدة في مصر والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الاعلي للثقافة والاستاذ محمد القصير وعدد كبير من الأدباء والمثقفين والأكاديميين من مصر والإمارات.

وفي بداية كلمته، رحب الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الاعلي للثقافة بالسادة الحضور وأكد خلال كلمته على أهمية الدور الذي تقوم به إمارة الشارقة من مبادرات ثقافية تهدف إلى رفع شأن العاملين بالحقل الثقافي.

وأكد أن تكريم القامات فكرية وثقافية اعترافا وتقديرا لدورهم في النهوض بالثقافة في مجتمعاتهم وتكليلا لمسيرتهم الإبداعية في أوطانهم لما يزيد من أداء أدوارهم داخل مجتمعهم .

وقال عبدالله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة: «إن ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي الذي بدأ من مصر يعود إليها للمرة الرابعة في احتفالية ثقافية جديدة تؤكد أهمية ما يقدمه الأدباء المصريون للساحة الثقافية العربية، وهي مناسبة للالتقاء بالمكرمين وتقدير نتاجهم الأدبي والثقافي من خلال الملتقى».