برفقتهما 4 أطفال.. سقوط عصابة أبناء الكاتعة لاستغلال الحدث بالشيخ زايد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، لقيامهما باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد أول.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أكدت قيام شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم، مُتخذين من دائرة قسم شرطة الشيخ زايد أول بالجيزة مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزة أحدهما مبلغ مالى "حصيلة نشاطهما الإجرامى" وبصحبتهما عدد 3 أطفال أحداث، وبسؤال المجنى عليهم أقروا بقيام المتهمين باستغلالهم فى أعمال التسول على النحو المشار إليه، وبمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.