ثقافة طنطا يناقش النص المسرحي "سلطان الحرافيش"

استضاف المركز الثقافي بمدينة طنطا فعاليات الندوة الثقافية التي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، وذلك لمناقشة النص المسرحي "سلطان الحرافيش"، للكاتب الدكتور طارق عمار، الحائز على أفضل نص مسرحي بالمهرجان الختامي لفرق الأقاليم في دورته الـ44.

جاءت المناقشة ضمن برنامج فعاليات نادي أدب قصر ثقافة طنطا، برئاسة الشاعر عمر فتحي، وشهدت حضور العديد من الشخصيات الأدبية والفنية بمحافظة الغربية، الأديب جابر سركيس، مدير عام الثقافة بالغربية، والناقد والكاتب المسرحي إبراهيم الحسيني، والشاعر محمد عبد السميع نوح، والفنان سمير زيدان، والموسيقار عبدالله رجال، والشاعر محمد سامي، والشاعر عارف مصطفى.

يذكر أن النص المسرحي "سلطان الحرافيش" تم عرضه على مسرح المركز الثقافي بطنطا خلال شهر نوفمبر من عام 2019 ولمدة 10 أيام، ودارت أحداثه التي قام المخرج الراحل السيد فجل بإخراجها حول الأيام الأخيرة للدولة المملوكية في مصر قبل سقوطها في براثن الاحتلال العثماني، ودور السلطان "طومان باي" في مقاومة الغزو العثماني لمصر رافضا التفريط في استقلال مصر.

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