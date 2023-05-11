بشرى سارة.. بدء نقل وإنشاء المستشفى الميداني بطور سيناء

شهد الدكتور عبد التواب عريضة، وكيل وزارة الصحة والسكان بجنوب سيناء، اليوم الخميس، أعمال نقل وإنشاء المستشفي الميداني داخل حديقة مبنى مستشفي الطور العام فى إطار ما جرى الاتفاق عليه سابقاً لتنفيذ التكليفات الرئاسية للارتقاء بالخدمات الصحية.

وتشمل المستشفى الميداني EHA FEILD HOSPITAL التى سيجرى تنفيذها بمدينة الطور 4 أسِرة للاستقبال والطوارئ، و20 سرير عناية متوسطة للقسم الداخلي، و4 رعايات مركزة، ووحدة للأشعة، ومعملًا للتحاليل الطبية، وبنك للدم، وصيدلية. لحين استكمال إنشاء مجمع الطور الطبي الجديد، رافقه الدكتورهاني جوهر مدير مستشفي الطور العام.

وجاء ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان وبتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وفى اطار السعي إلى تقديم جميع الخدمات الطبية لجميع المواطنين وتيسيرًا على مواطني مدينة طور سيناء.

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