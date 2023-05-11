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الخميس 11 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إصابة سوداني اعتدى عليه مجهولون خلف مفوضية اللاجئين بأكتوبر

أرشيفيه
أرشيفيه
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عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، على أحد الأشخاص يحمل جنسية دولة السودان مصابا نتيجة الاعتداء عليه في ظروف غامضة خلف مفوضية اللاجئين بالحي السابع بمدينة 6 أكتوبر.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بالعثور على أحد الأشخاص مصابا خلف مفوضية اللاجئين بالحي السابع بمدينة 6 أكتوبر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على أحد الأشخاص يحمل جنسية دولة السودان مصابا نتيجة التعدي عليه في ظروف غامضة، جرى نقل المصاب إلى مستشفى أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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