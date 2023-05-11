رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية ينعى الأنبا كيرلس مطران أسيوط الشرفى

ينعى الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية المطران الأنبا كيرلس وليم مطران محافظة أسيوط الشرفى.

وقال رئيس الأساقفة: إن الأنبا كيرلس لعب دورا كبيرا في العمل المسكونى بين الطوائف المسيحية المختلفة وكذلك في العلاقات الإسلامية المسيحية حيث ترأس بيت العائلة المصرية بأسيوط وتمتع بعلاقات طيبة مع الجميع مؤكدًا: الكنيسة الكاثوليكية فقدت رجل من رجال الله بحق، فقد كان خادم متواضع يقدم الكل أمامه.

وأضاف رئيس الأساقفة: خالص التعازى لعائلته ولغبطة البطريرك إبراهيم إسحاق بطريرك الكنيسة الكاثوليكية وللمطارنة والكهنة والشعب وللكنيسة العامة.