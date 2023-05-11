سيولة من شارع الجيش حتى باب الشعرية.. تفاصيل الحالة المرورية اليوم الخميس

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، الحالة المرورية اليوم الخميس 11 مايو 2023.

يشهد شارع الجيش سيولة مرورية مستمرة حتى ميدان باب الشعرية، ويشهد شارع بورسعيد كثافات نسبية بسيطة وغير مؤثرة.

وتشهد منطقة الضاهر كثافات مرورية متقطعة وممتدة للشوارع المؤدية إلى شارع رمسيس الذي يشهد في الوقت الحالي كثافات مرورية ممتدة حتى مسجد النور في العباسية.

ويشهد كوبري اكتوبر كثافات مرورية بسيطة للسيارات أمام القادم من الجيزة تجاه وسط البلد، وهناك كثافات أخرى في الاتجاه العسكي، نفس الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة النصر ومحور النصر، ويشهد نفق الازهر ظهور تباطؤ بسيط في حركة المرور للقادم من صلاح سالم ويتجه إلى ميدان الأوبرا والعكس.

وفي حلوان، فإن كوبري النيل يشهد سيولة مرورية، وفي محيط مسجد الشهيد، فإن هناك كثافات نسبية مستمرة حتى الكورنيش وتصل حتى طريق القاهرة الوسطى.

