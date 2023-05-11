كشف لغز سرقة مبلغ مالي من داخل سيارة بعين شمس

ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة 3 أشخاص لقيامهم بتهمة ارتكاب واقعة سرقة مبلغ مالي من داخل سيارة بعين شمس.

وتلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من (أحد الأشخاص) بأنه عقب قيامه بسحب مبلغ مالى من أحد البنوك وتركه بالسيارة خاصته وركنها بدائرة القسم ولدى عودته إليها فوجئ بكسر زجاج الباب الأمامى الأيمن للسيارة وسرقة المبلغ من داخلها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (عدد 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة قسم شرطة الساحل) باستخدام سيارة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم إستهداف المتهمين وضبطهم وبحوزتهم (السيارة "المستخدمة فى إرتكاب الواقعة"- مبلغ مالى"من متحصلات واقعة السرقة").

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التتبع، كسر الزجاج" ، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهم من متحصلات واقعة السرقة، وأقروا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المجنى عليه اتهمهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.