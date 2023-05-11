سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بدار السلام

سقط فى قبضة رجال مباحث القاهرة عناصر تشكيل عصابي لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال سرقة الدراجات النارية بدار السلام.

تلقى قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد الأشخاص باكتشافه سرقة دراجته النارية حال توقفها أسفل العقار سكنه بدائرة القسم، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما الدراجة النارية المستولى عليها ، وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وأقروا بارتكاب 3 وقائع سرقة أخرى، وتم بإرشادهما ضبط الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميليهما "سيئ النية" (شخصين- مقيمان بمحافظة القاهرة)، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.